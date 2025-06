Motorista estaciona carro em cima de fogueira e veículo é incendiado

Caso aconteceu na cidade de Arcoverde, no Sertão do Estado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o carro sendo consumido pelas chamas. O condutor estacionou em cima de uma fogueira de São João que ainda estava acesa

Apesar do susto, ninguém ficou ferido (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro ficou parcialmente danificado após ser atingido por um incêndio. O veíuclo foi estacionado exatamente em cima de uma fogueira de São João que não estava completamente apagada. O caso aconteceu na última terça-feira (24), na cidade de Arcoverde, no Sertão do Estado.

O motorista não percebeu que o carro estava acima da fogueira. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as brasas ainda acesas abaixo do veículo, modelo Corolla.

Em poucos instantes, as chamas tomaram conta do carro. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e controlou o fogo. Apesar do susto, não houve explosão e ninguém ficou ferido.