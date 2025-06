Homem de 32 anos morre após trocar tiros com a polícia em meio à caatinga

Ele chegou a ser socorrido no Hospital Universitário de Petrolina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu

Efetivo do Bepi foi acionado na tarde desta quinta (26), em Petrolina (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Após perseguição na caatinga da zona rural de Petrolina, um homem de 32 anos trocou tiros com a polícia e morreu na tarde desta quinta-feira (26), no Sertão pernambucano. Christian Franklin Ramos da Silva chegou a ser levado ao Hospital Universitário do município, mas não resistiu aos feriados.

Na tarde da quinta, o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) foi acionado para dar apoio ao efetivo do 5º Batalhão da PM, que havia sido alvo de disparos, em um ponto de bloqueio do Projeto N4, na zona rural de Petrolina.

Os suspeitos, que fugiram em meio à caatinga, foram localizados pela equipe do Bepi e houve troca tiros. Um dos fugitivos foi atingido. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Universitário de Petrolina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.