Mais de 60 toneladas de cabos irregulares são removidos em Pernambuco em seis meses

Petrolina e Recife são as cidades com mais fios retirados pela Neoenergia

Neoenergia realizou operação em 27 cidades do estado (Foto: Neoenergia)

Cerca de 60 toneladas de cabos irregulares foram removidos somente este ano pela Neoenergia em Pernambuco. As ligações estavam distribuídas em 13,5 mil postes da empresa no estado. Além disso, técnicos retiraram mais de mil caixas de internet clandestinas?que estavam instaladas de forma inadequada.

As ações foram feitas em 27 cidades durante os seis meses. Nos últimos anos, a empresa havia retirado 244 toneladas, sendo 104 em 2024, 70 em 2023 e 70 em 2022. O objetivo é que este número continue crescendo na segunda metade do ano.

Petrolina foi a cidade com o maior número de postes vistoriados, foram 2,2 mil estruturas que tiveram os fios irregulares retirados. Logo em seguida vieram Recife, com 1,8 mil; Olinda, com 1,4 mil; Camaragibe, com 1,1 mil; e Lagoa Grande, com 814.

Todos os municípios?receberam equipes técnicas que fazem a remoção dos cabos e das caixas de internet?em condições irregulares. A Neoenergia explica que as caixas?são as maiores ofensores para as ocorrências de?incêndio em postes, pois?são equipamentos energizados a partir de uma ligação clandestina de energia.

A remoção dessas fiações contribui com a segurança dos bairros e distribuição regular de energia.

"Nosso objetivo é aumentar o número de atuações em postes e a quantidade de equipamentos removidos. É um trabalho intenso e que beneficia diretamente a população pernambucana, que se sente mais segura e tem uma cidade com menos fios nas ruas", afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

"A instalação de redes de telecomunicações de forma irregular podem provocar acidentes com a população, incêndio em postes e interferem diretamente na qualidade no fornecimento de energia. Isso sem contar com a poluição visual devido ao emaranhado de fios. Por isso é sempre importante as pessoas contratarem empresas que possuam cadastro junto à Neoenergia. A lista está disponível no nosso site, o?www.neoenergia.com/pernambuco", completou Fábio Barros.

Responsabilidade da manutenção

A manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias destes cabos.

Existem duas situações em que a distribuidora remove a fiação: uma é quando a empresa atua clandestinamente, lançando os fios sem autorização da distribuidora e sem seguir os padrões técnicos e de segurança exigidos; e a segunda acontece quando a operadora, que possui contrato com a distribuidora, não realiza a manutenção devida, deixando os cabos em situação de risco à população.