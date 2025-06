Carro derruba poste e fica em chamas; motorista é resgatado por moradores

Corpo de Bombeiros debelou as chamas e fez procedimentos para socorrer vítima, na madrugada desta segunda (16), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Carro ficou em chamas após bater em poste (Foto: Marília Parente/DP)

Um carro bateu em um poste e pegou fogo na Estrada do Arraial, Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, por volta das 2h desta segunda-feira (16).

O motorista foi resgatado do veículo por moradores da área e socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Ao observarem o carro tomado por chamas, moradores de um edifício localizado na avenida tentaram apagar o fogo com um extintor de incêndio, mas não obtiveram sucesso.

O fogo começou a destruir o veículo e se alastrou para o poste atingido no sinistro, que caiu em frente a um terreno baldio.

As chamas só foram debeladas pelos bombeiros. Aos populares, o motorista do veículo negou ter consumido drogas ou ingerido bebida alcoólica.

Uma viatura do Samu também esteve no local. Após a saída das unidades móveis, dois homens roubaram objetos do carro.

A Polícia Militar foi acionada, mas não chegou a tempo de impedir a ação da dupla.

Apesar de terem sido repreendidos pelos moradores, os homens só deixaram o local com a chegada da viatura da Neoenergia Pernambuco.