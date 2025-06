Cabo de Santo Agostinho recebe novo Centro de Acolhimento Intensivo

O espaço fica localizado no bairro Enseada dos Corais

Entrega do novo Centro de Acolhimento Intensivo no Cabo de Santo Agostinho (Foto: Miva Filho/Secom)

O Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, recebeu, nesta quinta-feira (26), um novo Centro de Acolhimento Intensivo (CAI) do Programa Atitude, localizado no bairro Enseada dos Corais. O funcionamento da unidade custará anualmente R$ 2,5 milhões à gestão estadual.

A unidade substitui o antigo centro em Gaibu, desativado em maio de 2024 por questões de segurança. O novo imóvel tem capacidade para atender até 30 pessoas.

A gestão do equipamento será feita pelo Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC), organização da sociedade civil responsável pela execução do Programa Atitude desde dezembro de 2023.

"Aqui, muitas pessoas que estão nas ruas e sofreram todo tipo de violência e abandono vão ter, de fato, acolhimento. Só de entrar na casa, você já percebe um sentimento de lar. É um lugar para chamar de seu, onde elas vão poder se reencontrar com a sua essência e poderão voltar a ser felizes e construir o seu futuro. É muito bom ver os acolhidos aqui mudando, como tantos outros que a gente está cuidando", afirmou a governadora Raquel Lyra.

O Programa Atitude é vinculado à Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas (SEPOD) e oferece atendimento a usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Atua em quatro núcleos regionais: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho.

Entre janeiro e maio de 2025, o programa realizou mais de 33 mil atendimentos, sendo cerca de 10 mil relacionados diretamente ao serviço de acolhimento. Para os oito centros vinculados aos quatro núcleos regionais, o investimento total é de R$ 25 milhões, com mais de 300 profissionais atuando.

A inauguração integrou a programação da Semana Estadual de Prevenção às Drogas.

"O Governo do Estado segue trabalhando e cuidando da vida de milhares de pessoas", destacou o secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >