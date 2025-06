Lula Cabral pede a Raquel Lyra reforço da Força Nacional para resolver segurança no Cabo

Lula cabral, Raquel Lyra e Marcelo Gouveia durante encontro no Palácio (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Os altos índices de criminalidade no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, fizeram o prefeito da cidade, Lula Cabral (SD), oficializar um pedido de envio da Força Nacional de Segurança Pública ao município. A solicitação foi feita durante uma reunião entre o gestor municipal e a governadora Raquel Lyra (PSD) no Palácio do Campo das Princesas. O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Marcelo Gouveia, também participou da reunião.

Segundo Lula Cabral, o apelo já havia sido feito publicamente em maio, mas até o momento não houve avanço no processo. Ele alega que o efetivo atual da Polícia Militar não tem sido suficiente para conter a criminalidade, especialmente os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como homicídios.

O prefeito também propôs a criação de uma força-tarefa integrada para apoiar as investigações dos crimes ocorridos na cidade. De acordo com dados da prefeitura, o 18º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, conta com um efetivo de 320 policiais. Isso representa uma média de um policial para cada mil habitantes, índice considerado abaixo do ideal para a demanda local.

A solicitação de envio da Força Nacional deve ser encaminhada pelo governo do estado ao MJSP.

De acordo com a gestão estadual, o Cabo de Santo Agostinho registrou a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes dos últimos 8 anos (63,5). No encontro, a governadora comunicou ao prefeito que, em maio deste ano, Pernambuco entrou no 13º mês consecutivo de queda nos números de homicídios e adiantou, ainda, que no próximo mês de agosto 2.400 novos policiais militares estarão formados e aptos a ir às ruas.