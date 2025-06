Linha 42 - Alto Dois Carneiros/TI Tancredo Neves passa a fazer integração temporal

População passará a contar com mais opções de ônibus com destino ao Centro do Recife (Foto: Divulgação)

A linha de ônibus 42 - Alto Dois Carneiros/TI Tancredo Neves irá realizar integração temporal a partir de terça-feira (1º) com as linhas 4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita), 4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita) e 4137 - UR-11 (Cais de Santa Rita).

A alteração é resultado de deliberações apresentadas em reunião entre o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e lideranças comunitárias de Alto Dois Carneiros.

Com isso, a população da localidade passará a contar com mais opções de ônibus com destino ao Centro do Recife. O trecho onde pode ser realizada a integração temporal é a partir da Avenida Santos, até a Avenida Recife com a Rua Jean Emile Favre.

Ouvidoria

O passageiro que queira registrar elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia deve registrar a manifestação na Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução da manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, a demanda pode será enviada para o canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.