Quinze ônibus são destruídos por incêndio em galpão no Agreste

ônibus foram destruídos em incêndio (Divulgação)

Quinze ônibus, sendo 10 escolares, foram destruídos, na madrugada desta sexta (20), em Bom Conselho, no Agreste pernambucano.

A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, no Instagram.

Vídeos feitos com um drone mostram a dimensão do sinistro e as carcaças dos veículos queimados.

O incêndio teria começado no caminhão responsável pelo transporte da merenda escolar, que estava estacionado no local.

O fogo se alastrou rapidamente e atingiu os veículos que estavam ao lado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o incêndio.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área, enquanto a Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar as causas do incêndio.

Nenhuma hipótese é descartada até o momento. A prefeitura não divulgou o valor estimado dos prejuízos nem detalhes sobre como será feita a recomposição da frota.

Na nota, a prefeitura “lamentou profundamente o incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (20) no galpão municipal, que resultou na destruição de 15 veículos, entre eles 10 ônibus escolares que transportavam diariamente nossos alunos da Rede Municipal de Ensino”.

Ainda segundo a nota, a gestão municipal “está atuando com agilidade e sensibilidade, em diálogo com o Governo do Estado, e conta com o apoio de deputados para buscar soluções urgentes”.

Por fim, a administração municipal diz que “tem compromisso com a população e segue empenhada em minimizar os impactos desse episódio tão triste para toda a cidade”.

O que diz o Corpo de Bombeiros

Por nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado e enviou três viaturas ao local.

“Contamos com o apoio de carros pipa do município. O incêndio se concentrou à garagem e atingiu alguns veículos estacionados. Não foram registradas vítimas, apenas danos materiais”, acrescentou. .