São Pedro: Recife tem 158 atrações em oito arraiais

Até domingo (29), programação que encerra os festejos juninos do Recife tomará conta dos tradicionais arraiais do centro da cidade e de polos descentralizados

A Prefeitura do Recife divulgou a programação de polos descentralizados para o São Pedro, que marca o encerramento do ciclo junino de 2025.

Até domingo (29), haverá mais 158 atrações em oito arraiais espalhados pela cidade, nos últimos cinco dias de festa.

O último final de semana contará com programação junina no Pátio de São Pedro e mais cinco bairros: Bongi, Ibura, Poço da Panela, Vila Tamandaré e Brasília Teimosa.

Entre os artistas que farão o suor descer e a poeira levantar estão Maciel Melo e Jorge de Altinho, Forró na Caixa e Mestre Ambrósio, Josildo Sá e Fulô de Mandacaru, Adiel luna e Laís Senna, Siba e a Fuloresta, Maciel Salu, Lia de Itamaracá, Cascabulho, Jorge du Peixe cantando Luiz Gonzaga e Anastácia, entre muitas outras atrações para todas as idades.

Sítio Trindade



A festa em devoção ao padroeiro dos pescadores, último santo do altar junino, começa com o Festival de Quadrilhas do Recife, no Sítio Trindade. A programação, realizada pela Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife, nas noites de hoje e amanhã (25 e 26), a partir das 19h, é um projeto viabilizado com recursos do Sistema de Incentivo Cultural (SIC) e contará com a participação de 16 grupos, entre os vencedores dos concursos municipais, como a Lumiar e a Matutinho Dançante.

A partir de sexta-feira (27), o Sítio volta a se encher de forró, com mais 40 atrações no palco principal e na sala de reboco. Neste último fim de semana, o arrasta-pezinho também está garantido, com 10 atrações para o público infantil no sábado e no domingo, das 15h às 21h, no pavilhão das quadrilhas.

O palco principal ainda haverá de garantir muita emoção as mais genuínas alegrias juninas, com apresentações de grandes nomes como Nádia Maia e Maciel Melo, Forró na Caixa e Mestre Ambrósio, Mini Rock, Ilana Ventura, Josildo Sá, A Bandinha e Turma da Irahzinha.

Rio Branco



Na Rio Branco, a festa recomeça amanhã (26) e segue animada, com mais 27 atrações convidando públicos de todas as idades a arrastar pé na via mais junina, colorida e enfeitada da capital. Coco do Mestre Biu, Quadrilha Junina Origem Nordestina, Assisão, Cavalo Marinho Boi Pintado, Lais Senna, Daniel Gonzaga e Tio Bruninho, entre muitos outros artistas, farão os derradeiros shows por lá.

Pátio de São Pedro



No pátio que leva o nome do padroeiro do último santo do altar junino, a programação começa amanhã (26), com a realização da 14ª edição da Festa do Fogo, evento organizado pela Rede de Articulação Caminhada dos Terreiros de Pernambuco.

A celebração dedicada a Xangô, primeira divindade do candomblé cultuada em solo brasileiro, acontece das 18h às 22h, com cânticos e rezas, roda ao redor da fogueira para o rei SÀNGÓ, celebração e distribuição de comida votiva.

Na sexta-feira (27), a festa em honra e graça ao padroeiro dos pescadores segue caprichada, com shows de Ciranda Imperial, Caju e Castanha, Maciel Salu, Lia de Itamaracá e Banda Corujinha e seus Tangarás.

No dia 28, mais cinco atrações: Ciranda Mimosa, Tonfil, Cascabulho, Maciel Melo e Jorge du Peixe, que apresentará o repertório do disco Baião Granfino, só com releituras dos clássicos juninos do mestre Luiz Gonzaga.

No derradeiro dia 29, o Coco dos Pretos, Nailson Vieira, Fim de Feira e Anastácia convidarão o Recife a celebrar o aniversário de nove anos da Frei Caneca FM, rádio pública criada por lei para dar voz ao Recife, suas gentes, tradições e manifestações culturais.

Palcos descentralizados



Entre sexta (27) e domingo (29), o balancê devotado a São Pedro alcança mais cinco bairros: Vila Tamandaré, Poço da Panela, Ibura e Bongi e Brasília Teimosa, que celebrarão dois dias de festa, com 5 a 6 shows e apresentações por noite.

Ao todo, 61 atrações irão espalhar forró, coco, cavalo marinho e o balancê das quadrilhas pelos arraiais descentralizados, convidando o Recife a celebrar na porta de casa desde a ancestralidade da música de Siba e a Fuloresta e das Netas de Selma até os clássicos para suar o cangote de Petrúcio Amorim, Regente Joaquim e dos homenageados Novinho da Paraíba e Banda de Pau e Corda, passando ainda pela música contemporânea e autoral que desponta de Pernambuco para o mundo de Martins e pelo mais autêntico e cremoso brega dos Neiffs e da Banda Kitara.



PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO 2025

SÍTIO TRINDADE

DIA 25 (QUARTA-FEIRA)

Festival de Quadrilhas Juninas do Recife

19h - Raízes do Rosário

19h40 - 04 de Outubro

20h20 - Fusão

21h - Origem Nordestina

21h40 - Evolução

22h20 - Raízes do Pinho

23h - Dona Matuta

23h40 - Lumiar

DIA 26 (QUINTA-FEIRA)

Festival de Quadrilhas Juninas do Recife

19h - Matutinho

19h40 - Brincant’s Show

20h20 - Raio de Sol

21h - Deveras

21h40 - Raio de Sol Mirim

22h20 - Tradição

23h - Traque

23h40 - Arrocha o Nó

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho

DIA 28 (SÁBADO)

Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda

DIA 29 (DOMINGO)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

21h20 - Josildo Sá

22h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

21h20 - Salatiel de Camarão

22h50 - Aécio dos Oito Baixos

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus



PÁTIO DE SÃO PEDRO

DIA 26 (QUINTA-FEIRA)

Festa do Fogo

18h - Abertura (Cânticos ao ÒRÌSÀ ÈSÙ)

18h30 - Continuação do SIRÈ (cânticos aos Òrìsà, Vodun, Nkise)

20h30 - Cânticos para SÀNGÓ, HEVIOSO e NZAZI (Roda para o REI) e oferecimento do GBÈGÌRÌ (comida votiva predileta de SÀNGÓ)

22h - Encerramento do SIRÈ(Cânticos e Rezas)

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

18h - Ciranda imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Coruja e seus Tangarás

*DJ Vibra nos intervalos

DIA 28 (SÁBADO)

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge du Peixe - Baião Granfino

*DJ Vibra nos intervalos

DIA 29 (DOMINGO)

Aniversário da Frei Caneca FM

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia

RIO BRANCO

DIA 26 (QUINTA-FEIRA)

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna

DIA 28 (SÁBADO)

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga

DIA 29 (DOMINGO)

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó

DESCENTRALIZADOS

POÇO DA PANELA

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

17h - Netas de Selma

19h30 - SIba e a Fuloresta

21h - Banda de Pau e Corda (participação de Isadora Melo)

22h30 - Novinho da Paraíba

0h - Julião e o Forró Suco Elétrico - Juvenil Silva

*DJ Incidental nos intervalos

DIA 28 (SÁBADO)

17h - Quadrilha Junina Mirim Balancê

18h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

19h30 - Martins

21h - Gerlane Lops

22h30 - Regente Joaquim

0h - Banda Flor de Mel

*DJ Incidental nos intervalos

IBURA

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

17h - Quadrilha Junina Coração Mirim

18h - Fogo do Amor

19h30 - Tayara Andreza

21h - Henrique Brandão

22h30 - Os Tralhas

0h - PV Calado

*DJ John Johnis nos intervalos

DIA 28 (SÁBADO)

17h - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

18h - Banda Só Mulheres

19h30 - Condinho

21h - Banda Sétima Dose

22h30 - Forró Vumbora

0h - Victor Leão

*DJ John Johnis nos intervalos

VILA TAMANDARÉ

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

17h - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

18h - Lara Couto

19h30 - Platônica

21h - Gustavo Travassos

22h30 - Petrúcio Amorim

0h - Banda Kitara

*DJ Mão Branca nos intervalos

DIA 28 (SÁBADO)

16h - Pernambucaneando

17h - Cia Pe-Nambuco de Dança - Espetáculo Catirinada

18h - Iran Carlos

19h30 - Nonô Germano

21h - Lekinho Campos

22h30 - Os Neiffs

0h - As Comandantes

*DJ Mão Branca nos intervalos

BONGI

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

17h - Cia Perna de Palco

18h - Matheus Gaudêncio

19h30 - César Michiles (participação de Jota Michiles)

21h - Cezzinha

22h30 - Benil

0h - Brunessa França

DIA 28 (SÁBADO)

17h - Jaqueline Leite

18h - Forró Sensação

19h30 - Cesar Amaral

21h - Charles Theone

22h30 - André Rio

0h - Luiza Ketilin

BRASÍLIA TEIMOSA

DIA 28 (SÁBADO)

16h - Grupo Sereias Teimosas

17h - Tio Geraldo

18h - Trans Coco - São João de respeito à diversidade

19h30 - Robby

21h - Romero Ferro

22h30 - Clara Sobral

0h - Pikape de Luxo

*DJ Baloo nos intervalos

DIA 29 (DOMINGO)

17h - Quadrilha Junina Tradição

18h - Baixinho dos Oito Baixos

19h30 - Carla Alves

21h - Nena Queiroga

22h30 - Marília Marques

0h - Banda Santropê

*DJ Baloo nos intervalos