Índia recupera dados de caixas-pretas após acidente aéreo que deixou mais de 200 mortos

(ARQUIVOS) A cauda do voo 171 da Air India é fotografada após a queda em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad em 12 de junho de 2025. Investigadores indianos recuperaram com sucesso dados das caixas-pretas de um avião da Boeing com destino a Londres, informou o governo em 26 de junho, após o avião de passageiros cair em um dos desastres aéreos mais mortais em décadas, matando pelo menos 265 pessoas a bordo e em solo.

Os investigadores indianos conseguiram recuperar com sucesso os dados das caixas-pretas de um avião Boeing que caiu em Ahmedabad no dia 12 de junho, uma das piores tragédias aéreas em décadas, informou o governo da Índia nesta quinta-feira (26).

Apenas uma das 242 pessoas a bordo do voo da Air India sobreviveu ao acidente, no qual também faleceram 19 pessoas na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, quando o avião caiu em uma área urbana.

Duas semanas após o desastre aéreo, o Ministério da Aviação Civil informou que os investigadores haviam iniciado "o processo de extração de dados" das gravações de voz da cabine e do gravador de dados de voo.

"A análise está em andamento. Estes esforços têm como objetivo reconstruir a sequência de eventos que levaram ao acidente a identificar os fatores de contribuíram, a fim de melhorar a segurança aérea e evitar futuros incidentes", indicou o Ministério em um comunicado.

As duas caixas-pretas foram encontradas dias após o acidente, mas chegaram apenas na terça-feira ao Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos na capital Nova Délhi.

A Air India disse na semana passada que o Boeing 787-8 Dreamliner estava "em bom estado de conservação" e que os pilotos eram experientes e altamente treinados.

Os investigadores também recuperaram mais de 100 celulares com o objetivo de extrair quaisquer gravações que "possam fornecer pistas sobre os momentos finais do voo", declarou o comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, na semana passada.

O avião está sendo reconstruído em um local não revelado "para detectar possíveis falhas mecânicas, problemas estruturais ou sinais de explosões", afirmou Malik aos repórteres.