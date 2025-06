Foragido da Justiça  é preso por colocar no mercado notas falsas

Segundo a Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE), a captura aconteceu durante a Operação Fourrée 2, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Celular foi apreendido com homem preso por colocar notas falsas no mercado (Divulgação)

Um foragido da Justiça foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) por colocar no mercado notas falsas de real.

Segundo a Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE), a captura aconteceu durante a Operação Fourrée 2, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Realizada no dia 12 de junho, a ação foi divulgada na noite de quinta (19).

Ainda segundo a PF, equipes de Pernambuco auxiliaram policiais da Paraíba, que investigam uma organização responsável pelo combate aos crimes de moeda falsa, uso de documento falso e associação criminosa.

O homem preso é do Gama (DF) e morava em Gaibu, no Cabo. Com ele, foi apreendido um celular.

Histórico

Por meio de nota, a PF disse que o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 14ª Vara Federal de Patos (PB).

Durante as investigações, ficou constatado que o preso havia comprado e distribuído notas falsas no comércio local de Patos.

Ele também praticou diversos golpes com cartão de crédito, transferências por Pix e empréstimos fraudados por meio da criação de empresas fantasmas.

Além disso, segundo a PF, o investigado continuava a praticar diversos crimes. Por isso, a Polícia Federal representou ao Juízo Federal pela sua prisão preventiva, o que foi deferido integralmente.

Perfil

O homem tem 28 anos e já possuía ficha criminal por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas para consumo pessoal e estelionato.

Ele passou por audiência de custódia e foi confirmada a sua prisão preventiva. Em seguida, foi encaminhado para o Centro de Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Lá, ele ficará a disposição da 14ª Vara Federal de Patos-PB.

A operação foi batizada de Fourrée, palavra francesa que significa “recheado” ou “folheado”, remontando às primeiras falsificações de dinheiro da história, que eram realizadas por meio da técnica de folheamento, em que o núcleo da moeda era preenchido com metal barato e apenas revestido com o metal precioso para se parecer com a sua contraparte verdadeira.

Ficco

A Ficco é composta pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SAP-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Sennapen).