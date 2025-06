Remédios vencidos e falta de profissionais no SPA de Olinda são alvo de denúncia do Coren-PE

Vistoria do Coren-PE no SPA do bairro de Peixinhos, em Olinda (Foto: Coren-PE)

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) realizou uma vistoria no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Olinda e alega ter identificado problemas no espaço, localizado no bairro de Peixinhos. Entre as irregularidades estariam déficit de profissionais, más condições sanitárias e presença de medicamentos e materiais vencidos. O órgão pretende enviar um relatório do caso para o Ministério Público.

De acordo com o Coren-PE, a fiscalização foi realizada na quinta-feira (19) e o órgão não encontrou nenhum enfermeiro disponível para realizar a triagem dos pacientes, sendo necessário fechar a classificação de risco.

O Conselho afirma que o setor de pediatria funciona de forma improvisada, com apenas dois leitos temporários. Além disso, não haveria checklist de controle dos materiais e das medicações, e teriam sido encontrados medicamentos vencidos, entre eles 25 ampolas de adrenalina.

Em relação à infraestrutura o Coren-PE alega que o SPA possui salas desativadas, produtos armazenados sem tampa, ausência de identificação em medicamentos de alta vigilância, além de extintores de incêndio vazios ou vencidos. O local também sofre com “condições sanitárias precárias, com grande infestação de mosquitos, mofo e infiltrações”.

Além disso, teria sido constatado falta de controle do carro de parada e dos materiais de urgência, que estavam sem identificação de validade e quantidade. Os técnicos de enfermagem também estariam atuando sem supervisão.

Uma das duas ambulâncias, que é da empresa terceirizada Safety Med, ainda estaria quebrada e fora de operação. O Coren-PE destacou que, além de informar o Ministério Público sobre o caso, pretende dar continuidade às vistorias no local.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda informou que ainda não foi comunicada, formalmente, da inspeção e que tem investido na ampliação do quadro de profissionais em toda a rede de Saúde, incluindo a realização de um concurso público. De acordo com a gestão, o SPA funciona de forma mista, mas dentro de 60 dias os novos servidores já devem concluir o processo de apresentação e posse, expandindo todo o acolhimento ao público.

"No tocante aos medicamentos, a Secretaria de Saúde rechaça a informação de supostos produtos fora de validade vigente, inclusive, tendo sido realizada vistoria que não encontrou qualquer indício deste porte. Sobre a ambulância, esclarecemos que o serviço é contratado por um certame licitatório".

A prefeitura ainda explicou que qualquer indício de problema técnico ou mecânico, o veículo é imediatamente substituído pela empresa, sem representar qualquer prejuízo aos pacientes.

A gestão frisou que apresentou ao Ministério da Saúde um projeto de requalificação para o SPA Peixinhos, que segue em análise para disponibilização de recursos.