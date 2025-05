Hospital Helena Moura sob risco de interdição ética após denuncia do Coren

A medida no Hospital Helena Moura, que pode ser aplicada em até sete dias, não representa o fechamento do hospital, mas restringe o atendimento apenas aos pacientes já internados.

Fiscalização no Hospital Helena Moura(Divulgação/Coren)

Um ano após a morte de um recém-nascido no Hospital Helena Moura, na Zona Norte do Recife, as condições que contribuíram para a tragédia seguem praticamente inalteradas. Nesta segunda-feira (19), o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) anunciou que irá protocolar uma ação de interdição ética sobre os profissionais de enfermagem da unidade, diante das graves irregularidades constatadas.

A medida, que pode ser aplicada em até sete dias, não representa o fechamento do hospital, mas restringe o atendimento apenas aos pacientes já internados.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 < >

Segundo o Coren-PE, o hospital apresenta um déficit superior a 50 profissionais de enfermagem. Em um dos setores mais sensíveis da unidade, o de neonatologia, há casos em que apenas um técnico de enfermagem é responsável por até 24 crianças simultaneamente, uma sobrecarga que contraria normas de segurança e compromete a assistência adequada.

A decisão do Coren-PE foi motivada também por denúncias recentes de falta de insumos básicos, ameaça a profissionais dentro da unidade e sobrecarga constante de trabalho. No último sábado (17), uma mãe revoltada com a situação que encontrou no hospital quebrou a televisão do painel da recepção, em um ato de desespero.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Recife ainda não havia se pronunciado sobre o anúncio da interdição.