Um jovem e uma adolescente são assassinados em Olinda

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Um jovem e uma adolescente foram mortos na madrugada desta terça-feira (24), no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Anderson da Silva Lopes, de 25 anos, faleceu no local, enquanto Maria Eduarda de Souza Albino, de 16, chegou a ser socorrida na UPA de Cidade Tabajara, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Anderson estava conduzindo uma moto, com Maria Eduarda na garupa, quando foram atingidos por tiros disparados por um homem não identificado em outra motocicleta.

A autoria e a motivação do duplo homicídio são desconhecidas. A PC abriu inquérito para investigar o caso.