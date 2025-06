Homem é preso por invadir sistema de ar-condicionado de shopping e furtar R$ 1 milhão em joias

Polícia Civil identificou e prendeu os suspeitos (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem investigado por furtar uma joalheria no Shopping Patteo, em Olinda, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (18). O crime aconteceu entre a noite de 30 de novembro e a madrugada de 1º de dezembro de 2024. O suspeito se escondeu no sistema de ar-condicionado do prédio junto com um comparsa para esperar o fechamento do estabelecimento para levar as joias.

De acordo com a polícia, os suspeitos abriram um buraco na parede e invadiram a loja, de onde subtraíram diversas joias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. Ambos possuem ficha criminal por práticas semelhantes e são naturais de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

A cidade é conhecida por ser origem de criminosos especializados em furtos a joalherias de alto padrão, geralmente praticados durante a madrugada, com atuação interestadual. Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2025, o grupo tenha causado um prejuízo acumulado de R$ 26 milhões ao comércio de joias no Brasil.

A prisão do suspeito ocorreu por meio da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF). Ele foi detido na cidade de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. A prisão foi coordenada pelos delegados Cláudio Castro e João Paulo, com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (NI_DEPATRI). A Polícia Civil segue com diligências para capturar o segundo envolvido.