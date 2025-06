Moradores de Caruaru denunciam corte de árvores para drilha de São João

Árvores antigas e vegetação do canteiro central foram removidas (Rafaela Barcelo/Cortesia)

Moradores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, têm criticado a remoção de árvores antigas e de vegetação do canteiro central da Avenida Agamenon Magalhães, no Centro, uma das mais movimentadas da cidade. A ação da Prefeitura municipal aconteceu antes da realização da “Nossa Drilha”, um desfile com trios elétricos que aconteceu no último domingo (15).

Promovido pela gestão municipal, o evento representa a retomada das tradicionais “drilhas”, conforme ficaram conhecidos os desfiles juninos de trios elétricos que marcaram época nos anos 1990 e 2000 no município. Em 2014, a prefeitura havia decidido parar de autorizar a realização dos eventos, alegando necessidade de priorizar a preservação dos canteiros da avenida.

A conselheira tutelar Rafaela Barcelo, que trabalha nas proximidades da avenida, critica a remoção de árvores antigas. “Algumas delas são centenárias. A gente entende que isso aconteceu por causa da drilha, mas não teve informação oficial. Saem tratorando tudo, sem dar nenhuma explicação”, afirma.

Em registros enviados à reportagem, é possível observar a ausência de plantas e do gramado que caracterizavam a área central da avenida. “Houve um investimento para construção e para manutenção do canteiro, mas, do dia para a noite, se arranca o trabalho de anos. A gente está buscando uma cidade mais colorida e ele [o prefeito Rodrigo Pinheiro] está transformando em um lugar mais cinza”, lamenta Barcelo.

Por sua vez, a bancária Marília Chalegre, que costuma transitar na área, disse que recebeu com surpresa o anúncio da retomada das drilhas. “Quando a avenida foi requalificada em uma gestão anterior e ocorreu o projeto de jardinagem, os eventos pararam de acontecer, porque o canteiro era muito sensível. Agora, a prefeitura resolve fazer essa requalificação bem conveniente, às vésperas do evento, sem dar transparência para a população sobre os planos para o local”, comenta.

Para Marília, o município é carente de áreas arborizadas. “A retirada das plantas deixou a cidade ainda mais hostil. Caruaru é uma cidade que não tem muito projeto de áreas verdes e aí uma das poucos locais que tinha esse planejamento é destruído”, acrescenta.

Um empresário que atua na região e prefere não se identificar cobra o replantio da vegetação e das árvores retiradas da avenida. “O que sofro e sinto muito é o fato de a população não ficar sabendo dessas coisas. Gosto muito de planta e sei o tempo que essas espécies demorariam para voltar a crescer. Acredito que é preciso replantar nesses locais, mas é impossível realizar a drilha e proteger esses canteiros”, completa.

Drilhas

Inspiradas em blocos carnavalescos, as drilhas surgiram no ano de 1989, com a pioneira Gaydrilha. Marcados pela irreverência das fantasias, os desfiles passaram a ser realizados por outros grupos, como o Sapadrilha, o Brinkdrilha e o Turisdrilha.

Nos anos 1990 e 2000, a popularização da festa passou a atrair o público para a Avenida Agamenon Magalhães. Apesar da grande adesão popular, elas pararam de ser realizadas em 2014, quando a prefeitura decidiu deixar de autorizar os desfiles. À época, a gestão municipal alegou a necessidade de preservar as obras recém-inauguradas no canteiro central da avenida.

Em 2025, a prefeitura anunciou a retomada dos desfiles, tendo a cantora Cláudia Leitte como atração principal. Também se apresentaram os cantores Mateus Santos, Renan Cruz, PV Calado, Klever Lemos e Elifas Junior, autor da música “Sapadrilha”, que marcou época nas festividades juninas da cidade.



Projeto

Questionada pelo Diario de Pernambuco, a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente (URB) da Prefeitura de Caruaru disse que a intervenção no canteiro central da Avenida Agamenon Magalhães visa construir uma pista de caminhada e corrida no local. Segundo a gestão municipal, “ toda a vegetação retirada do local está sendo replantada em uma das principais praças do município, a Praça do Rosário”.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Caruaru, por meio da Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente (URB), informa que está realizando uma intervenção no canteiro central da Avenida Agamenon Magalhães para construção de uma pista de caminhada e corrida, afim de possibilitar mais mobilidade e segurança para a prática esportiva na área, que já costuma receber muitos caruaruenses.

A ação é um pontapé para a requalificação da avenida, que passará por uma série de intervenções.

Paralelamente, toda a vegetação retirada do local está sendo replantada em uma das principais praças do município, a Praça do Rosário. O projeto faz parte de um conjunto de ações para requalificar todas as entradas da cidade, iniciado a partir da requalificação da Avenida José Rodrigues de Jesus”.