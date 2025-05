São João de Caruaru: prefeitura pagará cachê de R$ 550 mil a Pablo

Pablo, a Voz Romântica, vai ganhar cachê de R$ 550 mil para o São João de Caruaru /Divulgação

Novos cachês de artistas que vão se apresentar no São João de Caruaru, este ano, foram divulgados pela Fundação de Cultura da cidade, no Agreste pernambucano.



O Diário oficial da prefeitura autoriza, na sexta (9), a dispensa de licitação para a contratação de Pablo, a Voz Romântica. O cantor vai receber R$ 550 mil para um show.



Na mesma edição, o Diário Oficial do Município aponta a contratação, também sem licitação, de Edson e Lima e a banda Limão com Mel, por R$ 260 mil.



A Prefeitura também autorizou a contratação da cantora Cassiane, por R$ 220 mil.



A banda Cavaleiros do Forró vai receber R$ 130.mil para fazer um show na festa da cidade.



Outros cachês



Nos últimos dias, já tinham sido divulgados outros cachês de artistas para o São João de Caruaru.



A dupla Zé Neto e Cristiano, por exemplo, foi contratada para um show, por R$ 804 mil.



Esse é o maior valor de cachê anunciado pela prefeitura até o momento pela prefeitura.



A banda Calcinha Preta vai receber R$ 750 mil e Vanessa da Mata, R$ 250 mil.



A prefeitura anunciou a contratação de Batista Lima por R$ 140 mil e Cascabulho por R$ 30 mil.



Pouco antes, a prefeitura já havia publicado o valor dos cachês de Leo Santana (R$ 600 mil), Henry Freitas (R$ 550 mil), Zé Vaqueiro (R$ 450 mil), Mano Walter (R$ 300 mil), Lambasaia (R$ 280 mil), Vítor Fernandes (R$ 250 mil), Lairton e seus Teclados (R$ 150 mil) e Almir Bezerra (R$ 52 mil).



A prefeitura prometeu um São João com 1.410 atrações, sendo 83% delas artistas de forró. Desse total, 79% são artistas de Caruaru. Entre as atrações confirmadas para o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal palco, estão Ivete Sangalo, Zé Neto e Cristiano, Solange Almeida, Banda Seu Desejo e Batista Lima.



Painel do MPPE



No ano passado, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) fez um levantamento de gastos de prefeituras com os artistas contratados para o São João. O painel foi divulgado na internet, mostrando um gasto total pelos municípios de R$ 95.202.022,22.



Em 2024, Caruaru liderou a lista de valores por município, com um total R$ 14.355 milhões e 64 atrações. Isso representou 15,08% do investimento do interior. Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, teve o maior número de atrações (65), sendo o 4º no ranking de valores, com R$ 5.766 milhões, correspondendo a 6,06%.



Araripina, no Sertão, ficou em segundo lugar em investimento, com R$ 6.738 milhões (7,08%) e 26 atrações. Petrolina, no Sertão, ocupou o terceiro lugar, com um valor de R$ 6.373 milhões (6,69%) para 25 atrações, segundo o painel.



O município de Gravatá, no Agreste, também teve uma quantidade expressiva de atrações (56), ficando atrás apenas de Vitória e Caruaru nesse particular e recebendo um investimento de R$ 5.766 milhões (4,49%).



Tanto Arcoverde, no Sertão, quanto Goiana, na Mata Norte, tiveram gastos de pouco mais R$ 3 milhões, com 22 e 37 atrações, respectivamente, correspondendo juntas a quase 7% do investimento total.