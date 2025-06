Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento profissional

No Senai, a manutenção será feita por docentes das áreas de Eletrônica, Mecânica e Calibração de Instrumentos. (Paulo Paiva/ DP Foto)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) abriu 1.040 vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento profissional, em Paulista, no Grande Recife.



As capacitações serão realizadas na modalidade presencial, com início entre os dias 1º e 29 de julho.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no próprio edital https://abre.ai/mZll até o dia 27 de julho.



As aulas acontecerão no SENAI Paulista, na ONG Gente Inocente e no Sindicato dos Tecelões, além do Complexo de Tecnologia e Negócios, em Igarassu. A carga horária dos cursos varia entre 12 e 60 horas, com duração de até três semanas, conforme o cronograma de cada turma.



Para participar, o candidato deve ter a partir de 16 anos, declarar baixa renda no momento da inscrição e apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem incluir também a documentação do responsável legal.



A seleção será feita por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda a todos os critérios exigidos no edital. A matrícula será concluída de forma online, após o envio e validação dos documentos. O não comparecimento até o segundo dia de aula implicará na perda da vaga.



Entre os cursos oferecidos estão técnicas de fabricação de sabonetes artesanais, gestão de estoques, condicionador de ar tipo Split System, logística sustentável, técnicas para desenvolvimento de projetos com BIM, técnica de operação na impressora 3D, planejamento e controle da produção, além de tecnologia 50+ com foco em dispositivos móveis, inteligência artificial e cibersegurança.