São João: crianças são as principais vítimas de fogos e fogueiras em 2025, diz HR

Médico Marcos Barretto alerta para o manuseio de fogos e fogueiras. Foto: Marcionila Teixeira/DP ()

As crianças são as principais vítimas de acidentes com fogos e fogueiras nas festas juninas deste ano.

Um balanço preliminar feito pelo chefe da Unidade de Queimados do Hospital da Restauração (HR), no Recife, aponta que, entre a madrugada de segunda (23) e a manhã desta terça (24), véspera e dia de São João, cinco menores de idade deram entrada com lesões.

O médico Marcos Barretto informou, por meio de um vídeo disponibilizado pelo HR, que as crianças tiveram os casos mais graves registrados até agora,

“Crianças são as maiores vítimas este ano. Peço que as pessoas tenham mais atenção e cuidado com menores usando fogos e brincando em fogueiras”, afirmou.

Além disso, Barreto disse que criança não deve usar fogos. Os pais devem saber que, ao dar artefatos aos filhos, podem lesionar eles para o resto da vida.

“Vimos ferimentos graves e com exposição óssea. Os adultos devem se conscientizar com acendimento de fogueira, evitar combustíveis e tomar conta de panelas com milho e canjica”, acrescentou.

Dados

Desde o dia 10 de junho, o HR recebeu 28 pacientes na Unidade de Queimados, com lesões relacionadas a fogos e fogueiras.

A unidade tem 30 leitos especializados para esse tipo de doente.

Desse total, foram 16 crianças e jovens na ala para menores. Nove internados e sete estão em ambulatório.

No mesmo período, foram atendidos 12 adultos, sendo quatro internados e oito levados para o serviço ambulatorial.