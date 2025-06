Corpo de brasileira é retirado de vulcão na Indonésia após 5 dias

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, caiu durante uma trilha no Monte Rinjani no sábado (21/6). Ela foi declarada morta nesta 3ª

Juliana Marins foi encontrada morta (Instagram/Reprodução)

O corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi retirado do Monte Rinjani, na Indonésia, na noite desta terça-feira (24/6), no horário de Brasília — manhã de quarta (25), no Brasil.

A jovem caiu enquanto fazia uma trilha no vulcão, na ilha de Lombok, no sábado (21/6), e permaneceu no local desde então. Equipes de resgate, com apoio de voluntários, passaram quatro dias trabalhando na operação. Nesta terça, a família confirmou que a jovem foi encontrada sem vida.

Entenda o caso



Juliana Marins, de 26 anos, deslizou por uma vala enquanto fazia a trilha do vulcão Rinjani, em Lombok.

