Homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Polícia Militar localizou o suspeito de tráfico após denúncias anônimas que levaram as equipes até a comunidade Irmã Dorothy, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Denúncias anônimas indicaram localização do suspeito (Polícia Militar/divulgação)

Na última sexta-feira (6), um homem foi preso por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo no bairro da Imbiribeira, na Zona do Sul do Recife. A ação ocorreu após diversas denúncias anônimas, que levaram policiais militares até a comunidade Irmã Dorothy, onde foram avistados vários indivíduos armados.

Após intensa correria no local, um dos suspeitos foi detido. Ex-presidiário com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, o homem tentou se livrar de uma bolsa no momento da abordagem.

No interior dela, os agentes encontraram uma pistola 838C calibre .380, munições de diversos calibres, drogas variadas, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A apreensão incluiu os seguintes itens: dois carregadores, 31 munições calibre .380, 45 munições calibre 9mm, um coldre, 1.160 pedras de crack, 30 invólucros de maconha, 85 gramas de maconha, 182 pinos de cocaína, um colar tipo joia, quatro aparelhos celulares e R$ 239,00 em espécie.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Boa Viagem, junto com o material apreendido, para doação das medidas cabíveis.