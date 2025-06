SDS testa internet via satélite e amplia conectividade na segurança

A antena via satélite da SDS-PE (Divulgação)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) iniciou a Prova Operacional de Conceito (POC) para o uso de internet via satélite em equipamentos móveis das forças de segurança pública do Estado. A ação está sendo aplicada durante a Operação São João 2025, com o objetivo de assegurar conectividade ininterrupta mesmo em regiões sem cobertura terrestre, reforçando o combate à criminalidade, a resposta a emergências e o controle de grandes eventos.

A tecnologia já foi utilizada em unidades como a Delegacia Móvel da Polícia Civil, no rastreamento de viaturas da Polícia Militar, nas operações do Corpo de Bombeiros em locais de difícil acesso e no apoio a drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA). A internet via satélite garante comunicação estável e contínua, contribuindo para a integração entre os sistemas das diferentes corporações.

Nos testes com antenas Starlink, os resultados foram considerados satisfatórios. Em Bezerros e Gravatá, o equipamento embarcado em vans com sistema de reconhecimento facial manteve sinal mesmo em movimento. Em Limoeiro, a conectividade foi essencial para a operação do Posto de Comando da 6ª CIPM, permitindo o uso dos sistemas E-COP, PM Conectado e Escalas em tempo real.

Segundo o coronel Policarpo de Freitas, gerente geral de Tecnologia da Informação da SDS, a iniciativa representa um avanço estratégico: “A modernização da segurança pública passa pela universalização da conectividade. Com internet via satélite, garantimos decisões mais rápidas e integração total das equipes, o que fortalece as ações de segurança em todo o Estado”.