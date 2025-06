Indonésia: Lula lamenta morte de brasileira e oferece apoio à família

Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada sem vida (Reprodução/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos. A jovem faleceu após cair em um penhasco durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. Em publicações nas redes sociais, o petista informou que a diplomacia brasileira prestará apoio à família.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Juliana Marins após queda durante trilha no vulcão Rinjani. Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família neste momento de tanta dor. E quero expressar a minha solidariedade à sua família – solidariedade que, tenho certeza, também é de todo o povo brasileiro. Que Deus conforte seus corações”, escreveu o presidente.

Familiares confirmaram a morte de Juliana nesta terça-feira (24/6), por meio das redes sociais. A brasileira estava desde a última sexta-feira (20/6) à espera de resgate, e as equipes de socorro só conseguiram chegar a ela quatro dias depois. O corpo dela ainda não foi resgatado, mas a Defesa Civil local informou que o içamento deve ocorrer no amanhecer na Indonésia, noite desta terça no Brasil.

