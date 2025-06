INSS: AGU diz que 11 mil entraram na Justiça em maio contra descontos

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o esquema de fraudes no INSS gerou o prejuízo de R$6,3 bilhões. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em busca de evitar a judicialização generalizada promovida por vítimas dos descontos indevidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou, em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (24/6), informações sobre o aumento rápido das ações movidas por aposentados e pensionistas na Justiça.

O caso da farra dos descontos do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens que incluíram entrevistas com vítimas e ex-funcionários das entidades suspeitas, análises de dezenas de processos judiciais, consultas a inquéritos policiais e levantamento de dados do INSS obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O advogado-geral da União, Jorge Messias, salientou que apelou ao STF porque o desejo do governo federal é que haja uma solução rápida para o caso, com entendimento e garantia dos direitos de milhões de brasileiros que foram lesados.

Com isso, Messias citou que a pasta focou em duas frentes: preservação do patrimônio público para o ressarcimento, como o bloqueio de contas bancárias de investigados; e a construção de mecanismos para ressarcir as vítimas.

