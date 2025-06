Partida "precoce e inesperada", diz OAB-PE sobre advogada que morreu após naufrágio 

Corpo de Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, foi encontrado nesta terça (24), no quarto dia de buscas, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Maria Eduarda caiu no mar (Redes Sociais )

Horas após o corpo da advogada Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, ser encontrado no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, a Ordem dos Advogados do Brasil secção Pernambuco (OAB-PE) divulgou uma nota de pesar.

Maria Eduarda estava em um veleiro que naufragou, no sábado (21), durante um passeio. O namorado dela, médico urologista Seráfico Júnior, nadou por três horas e sobreviveu.

O corpo da advogada foi encontrado, nesta terça (24), entre as praias de Calhetas e Gaibu, no quarto dia de buscas feitas pelos bombeiros, em parceria com a Marinha do Brasil. As causas do naufrágio estão sendo investigadas.

Na nota, a presidente da OBA-PE, Ingrid Zanella, manifestou um “profundo pesar e consternação pelo falecimento da advogada Maria Eduarda Medeiros”.

Segundo a OAB-PE, Maria Eduarda “parte de forma precoce e inesperada, deixando uma enorme tristeza entre familiares, amigos, colegas de profissão e toda a advocacia pernambucana”.

Ainda conforme a nota, a Ordem “se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar essa perda tão dolorosa” .