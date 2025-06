Corpo de advogada é encontrado no mar no 4 º dia de buscas após naufrágio 

O cadáver de Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, foi localizado na manhã desta terça (24), em Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Maria Eduarda caiu no mar (Redes Sociais )

O corpo da advogada Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, foi encontrado, nesta terça (24), entre as Praias de Calhetas e Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O resgate do cadáver aconteceu no início do quarto dia de buscas, após o naufrágio de um veleiro ocorrido no sábado (21), na praia de Suape, na mesma cidade.

O namorado dela, o médico urologista Seráfico Júnior, de 55 anos, sobreviveu ao acidente, nadando por cerca de três horas até um molhe de pedras.

A localização do corpo foi confirmada pela Marinha do Brasil, que atuou na área com duas embarcações.

Em nota, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS), informou que duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram empregadas na operação, atuando por terra e por mar. "Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar para ser recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), onde serão realizadas as perícias necessárias", finaliza.

Veja a íntegra da nota:

Após dias de buscas intensas, Grupamento Tático Aéreo da SDS localiza corpo da vítima de naufrágio em Suape

O corpo foi localizado na Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, na manhã desta terça (24)

Ao retomar as buscas, na manhã desta terça (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) localizou, nas imediações da Praia de Calheitas, no Cabo de Santo Agostinho, o corpo da vítima de um naufrágio que aconteceu na tarde do último sábado (21), após a embarcação ter naufragado no mar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, pelo GTA SDS, para apoio após o avistamento no mar. Duas equipes da Corporação foram empregadas na operação – atuando por terra e por mar – para realizar a retirada de um corpo do sexo feminino. Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar para ser recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde será realizada as perícias necessárias.

Buscas

Pouco antes de encontrar o corpo, os bombeiros informaram que estavam usando embarcações e um helicóptero.

Maria Eduarda havia postado em redes sociais fotos no veleiro, com um cão, que também desapareceu no mar.

O animal ainda não tinha sido encontrado, até a última atualização desta reportagem.

O corpo da advogada seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

Prefeitura

A prefeitura do Cabo informou que disponibilizou 20 guarda-vidas, por dia, durante as operações no mar.

“Deixamos todos esses guarda-vidas em prontidão para auxiliar a operação de resgate do Estado. Porque a maioria dos nossos guarda-vidas é da região. Eles conhecem as correntes marítimas, então auxiliaram nessa parte, informando o possível local que fosse aparecer em virtude das correntes. Nosso auxílio foi o apoio técnico”, informou o secretário municipal se Defesa Social, Julierme Moura.