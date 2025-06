Mulher vítima de atentado a tiros pelo ex-companheiro morre no HR

A vítima estava internada no Hospital da Restauração, no Derby, desde a terça (17) em estado grave. A confirmação da morte saiu na madrugada desta sexta-feira (20)

Fachada do Hospital da Restauração (Crysli VIana/DP foto)

Mulher, de 30 anos, que estava internada no Hospital da Restauração, Derby, vítima de atentado a tiros ocorrido no município de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. A morte foi confirmada na madrugada de sexta-feira (20) e registrada na 4ª Delegacia do Espinheiro.



O atentado que vitimou Erivalda do Amaral Silva, ocorreu na noite de terça-feira (17), na Vila do Espírito Santo, zona rural de São Bento do Una.



De acordo com informações de populares, a vítima estava chegando em casa quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, Arnaldo Antônio da Silva Júnior, ele efetuou diversos disparos e se evadiu do local.



Erivalda chegou a ser socorrida com vida a uma unidade de saúde da região e em seguida foi transferida para o HR, onde ficou internada em estado grave até vir a óbito.



O caso de feminicídio é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.



Segundo a PCPE, diligências foram instauradas para localizar o suspeito, que continua foragido.



O corpo de Erivalda foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.