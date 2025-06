Inmet alerta risco de chuva acumulada em mais de 40 cidades de Pernambuco; confira

Previsão para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata vale até terça-feira (24)

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para o risco de chuva acumulada em 44 municípios na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata do Estado. O aviso vale até as 10h de terça-feira (24).

De acordo com o instituto, a previsão é de 20 a 30 milímetros de chuva por hora (mm/h) ou até 50mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Confira as cidades