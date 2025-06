Festas Juninas: HR alerta para alta ocupação de leitos na Unidade de Queimados

HR é referência em atendimento de queimados (Arquivo)

Referência no atendimento de queimados, o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, tem 40 leitos disponíveis para esse tipo de paciente.

Nesta segunda (23), segundo o HR, 36 dessas vagas estavam ocupadas.

Isso deixou a unidade em alerta, uma vez que o São João é comemorado oficialmente na terça (24).

E que essa data é marcada pelo uso de fogos de artifício e brincadeiras em fogueiras, o que pode provocar acidentes e queimadura.

Em entrevista concedida a jornais de emissoras de TV, nesta segunda, o médico Marcos Barretto, chefe da Unidade de Queimados do HR, disse que já existe paciente adulto internado no corredor da emergência, aguardando uma vaga.

De acordo com ele, entre os dias 10 e 23 de junho, o HR recebeu 21 pacientes com queimaduras causadas por fogos de artifício.

Desses, 11 precisaram ser internados.



Ainda segundo o médico, a maioria dos acidentes acontece por falhas de segurança durante o manuseio de fogueiras, fogos de artifício e combustíveis.

Outro alerta importante é sobre o uso de substâncias perigosas no acendimento da fogueiras.

Ele alerta para o perigo do uso de álcool, gasolina e outros combustíveis voláteis, que devem ser evitados.

O especialista ressalta, ainda, que é preciso ter precaução com panelas e com o fogão, para evitar acidentes com crianças.

Segundo ele, é necessário manter crianças longe das cozinhas.

Segundo Barreto, cerca de 1.600 crianças chegam ao setor de queimados do HR por ano, sendo 600 delas internadas.

Um levantamento feito pelo HR aponta que 88% dos casos infantis têm três origens: acidentes na cozinha, uso inadequado de álcool e gambiarras elétricas.