Apac alerta para chuvas moderadas na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata

As chuvas devem ocorrer no período da madrugada e nas primeiras horas da segunda (23)

VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) renova alerta para previsão de chuvas moderadas para esse domingo (22) e segunda-feira (23).

Em nota emitida, o órgão informa que instabilidades provenientes do oceano estão favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte e Sul.

As pancadas de chuva devem ocorrer principalmente na madrugada e nas primeiras horas da manhã de segunda(23).

Já na região do Agreste de Pernambuco, as chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, porém de fraca intensidade.



A Apac ainda destaca que a população devem manter a atenção e seguir as orientações da Defesa Civil.