Feriadão de São João: veja como ficam os horários do comércio, shoppings e serviços 

Comércio de rua funciona das 8h às 18h na quinta e estará fechado na sexta. (Foto: Tarciso Augusto/Esp. DP/Arquivo)

Os moradores do Grande Recife curtem o feriadão de São João.

Nesta segunda (23), véspera da homenagem ao mais famoso santo do ciclo junino, e na terça (24), dia da festa, o comércio funciona em horário especial.

Os serviços da Prefeitura do Recife também sofreram impactos.

Confira o que abre o que fecha nesta segunda e na terça:

Nesta segunda, as lojas de rua funcionarão até as 18h.

No dia 24, feriado de São João, as lojas do Centro estarão fechadas. Os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial.

Confira horário de funcionamento dos shoppings na terça-feira (24) de São João:Diario

SHOPPINGS RECIFE

- Shopping Recife - Terça (24) - das 12h às 21h.

- RioMar Recife - Terça (24) - das 12h às 21h.

- Shopping Boa Vista - Terça (24) - das 11h às 19h. (Cinema, Game Station e Expresso Cidadão seguirão programação própria nos dois dias)

- Shopping Tacaruna - Terça (24) - das 12h às 21h, com exceção do Carrefour, que permanece das 8h às 21h.

- Plaza Shopping - Terça (24) -das 12h às 21h.

- Shopping ETC - Terça (24) - das 12h às 18h

- São Miguel Center (Afogados) - Terça (24) - fechado.

OLINDA

- Shopping Patteo Olinda -Terça (24) - das 12h às 21h.

PAULISTA

- Paulista North Way Shopping - Terça (24) - das 12h às 21h.

CAMARAGIBE

- Camará Shopping – Terça (24) - das 12h às 21h.

JABOATÃO

- Shopping Guararapes - Terça (24) - das 12h às 21h.

CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Shopping Costa Dourada - Terça (24) - das 12h às 20h.

IGARASSU

- Shopping Igarassu - Terça (24) - das 12h às 20h.

MORENO

- Recife Outlet - Terça (24) - das 9h às 21h.

Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife decretou feriado na terça-feira (24) em alusão ao santo junino. Na segunda-feira (23), será ponto facultativo

Serviços municipais terão horário de funcionamento alterado nos dias de feriado. O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado nos dias 19, 23 e 24.

O estacionamento principal do edifício-sede estará disponível gratuitamente para os frequentadores dos eventos juninos na Avenida Rio Branco, de 20 a 29 de junho.

Secretarias Municipais

Os serviços oferecidos pelas secretarias municipais terão horários especiais de funcionamento.

A Secretaria de Saúde do Recife estará funcionando com uma sala no Sítio Trindade, de 18 a 24 de junho, oferecendo testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Ainda na sexta-feira (20), os serviços de vacinação contra covid-19 e influenza, bem como atualização da caderneta de vacinação, estarão ativos normalmente.

A população ainda poderá contar com dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, para atendimentos de urgência 24h.

Entre 19 e 24 de junho, às Secretarias da Mulher e Assistência Social e Combate à Fome, estarão de portas fechadas, mantendo apenas atendimentos no Sítio Trindade e em serviços essenciais como Restaurantes Populares e casas de acolhimento.

A sala de atendimento da Política sobre Drogas, situada no térreo da Prefeitura do Recife, funcionará apenas no dia 20.

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central de Cadastro Único e os Centros POP estarão fechados nos dias 19, 23 e 24.

A sala de Direitos Humanos e Juventude, terá atividade normal de 20 à 22, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem. Nos dias 19, 23 e 24 de junho, o serviço não funcionará.

O Parque das Esculturas funcionará entre os dias 20 a 22, das 9h às 18h, e fechará nos dias 19, 23 e 24.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará normalmente de 19 a 29 de junho.

As feiras livres e mercados públicos do Recife funcionarão das 6h às 13h nos dias 19, 22 e 24 de junho, e das 6h às 18h nos dias 20, 21 e 23 de junho.

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências nos dias 19, 23 e 24 de junho. Na sexta (20), o atendimento será normal, das 7h às 18h.

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes, Sala de Empreendedorismo, Ouvidoria Geral, Procuradoria da Fazenda Municipal e Procon Recife não terão expediente nos dias 19, 23 e 24.

De 21 a 24 de junho, todas as unidades da Rede Compaz e Biblioteca da Paz permanecerão fechadas. No dia de Corpus Christi (19), as unidades funcionarão normalmente.

Trânsito

Na quinta-feira (19), os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos, por conta do feriado de Corpus Christi, e no dia 23, véspera deSão João, que será ponto facultativo.

O monitoramento de tráfego e de fiscalização de trânsito funcionarão normalmente no feriado, assim como o teleatendimento 24h.