Naufrágio no Cabo: bombeiros retomam buscas para localizar advogada   

Maria Eduarda Medeiros e um cão caíram no mar, após uma lancha virar, no sábado (21), em Suape

Maria Eduarda caiu no mar (Redes Sociais )

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda (23), as buscas para encontrar a advogada que desapareceu no mar, no sábado (21), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, após um naufrágio.



As ações devem recomeçar por volta das 6h. Questionado pelas equipes de reportagem, os bombeiros informaram que seguiriam para a Praia da Gamboa.



A advogada Maria Eduarda Medeiros e um cachorro caíram de uma lancha que virou, na Praia de Suape.

O médico urologista Seráfico Junior, namorado de Maria Eduarda, sobreviveu.

Segundo os bombeiros, após sofrer o acidente, um homem que também estava na embarcação, nadou até o molhe do porto e pediu ajuda.



De acordo com informações repassadas por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca.



Na noite de domingo (22), os bombeiros informaram que, horas antes, os trabalhos tinham sido temporariamente suspensos.



“O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que atuou nas buscas, no hoje (22), com uma Unidade Tática de Mergulho e uma equipe de comando operacional, juntamente com a Marinha, que utilizou uma moto aquática e o Grupamento Tático Aéreo, que fez sobrevoos sobre o local”