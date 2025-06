Avião com mais de 200 passageiros cai na Índia; voo seguia para Londres (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um avião da Air India com destino a Londres, no Reino Unido, com 242 passageiros a bordo, caiu perto do aeroporto de Ahmedabad, oeste da Índia, no início desta quinta-feira (12/6), o que desencadeou operações de resgate em larga escala e pânico generalizado na área.

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu logo após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, na povoada área de Meghani.

Colunas de fumaça preta foram vistas subindo do local do acidente, conforme registrado em imagens compartilhadas pela imprensa local. Ainda não há informações sobre vítimas.

