Aeroporto do Recife é incluído no pacote de investimentos de R$ 4,5 bilhões da AENA

Recursos serão aplicados no período de três anos em 11 aeroportos administrados para empresa espanhola no País (Foto: Vosmar Rosa/MPor)

Administradora de 11 aeroportos no Brasil, a empresa de origem espanhola AENA divulgou nesta quarta-feira um pacote de investimentos totalizando R$ 4,5 bilhões. A maior parte do montante será destinada ao Aeroporto Internacional do Recife e ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que contam com mais infraestrutura e têm maior movimentação de passageiros e cargas.

O anúncio foi realizado ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em encontro realizado em Brasília com o vice-presidente global da AENA, Javier Marín San Andrés, e o presidente da AENA No Brasil, Santiago Yus. O ministro ressaltou a importância dos recursos, e lembrou das novas rotas ligando Recife e a capital da Espanha, Madri.

"Esse pacote de investimentos anunciados agora é fundamental para melhorar a infraestrutura dos aeroportos brasileiros, não só dando mais qualidade e conforto ao passageiro, mas sobretudo fortalecendo o crescimento da economia e estimulando a geração de mais empregos para a população brasileira", afirmou ele.

Já para San Andrés, o capital irá se converter em desenvolvimento econômico no território nacional, e acrescentou ter "muita confiança na economia e no crescimento do transporte aéreo no Brasil", enquanto Santiago Yus ressaltou que a "AENA está comprometida com o desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Brasil, tanto nas grandes infraestruturas quanto nas atividades regionais". Ele mencionou ainda o projeto AmpliAr, oficializado nesta terça-feira pela MPor, e disse que o programa está sendo acompanhado pela AENA.