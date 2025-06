Voo inaugural para Madri tem problema pela 2ª vez e avião volta ao aeroporto do Recife 

Site especializado mostrou cenas do avião (Redes Sociais )

Pela segunda vez consecutiva, o voo inaugural da rota Recife-Madri (Espanha), da Azul Linhas Aéreas em parceria com a empresa euro Atlantic, registrou problemas.

Na madrugada desta sexta (13), o avião voltou ao Recife, depois de passar algumas horas dando voltas sobre o mar.

Isso já tinha acontecido na terça-feira (10), quando a mesma aeronave já havia forçado o cancelamento do voo. Naquele dia, teria sido alegado um problema técnico.

O novo problema começou ainda na noite de quinta (12). O avião, segundo informações de passageiros, decolou depois das 23h, com atraso de duas horas.

Após ficar mais de 2 horas dando voltas, a aeronave retornou ao Aeroporto do Recife às 2h30 desta sexta.

A nova rota, de Recife a Madri, com três frequências semanais. São voos partindo às terças, quintas e domingos.

Primeiro problema

Após o primeiro problema, a Azul esclareceu que o voo AD8000, que partiria do Recife com destino a Madri, na Espanha, “precisou retornar ao aeroporto de origem, com solicitação de prioridade de pouso”.

A companhia destacou ainda, na ocasião, que a aeronave “orbitou antes do pouso, por protocolos preventivos, para diminuição do peso para aterrissagem”, alegando que “o pouso e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança”.