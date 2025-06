Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-423, em Jucati

Dois passageiros do caminhão também ficaram feridos (PRF/divulgação)

Na noite do último sábado (21), um motociclista morreu após colidir com um caminhão que transportava galinhas, no km 85 da BR-423, em Jucati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é a de que o condutor da moto entrou na contramão da rodovia.

Ele morreu no local. O motorista do caminhão não estava no local quando a viatura da PRF chegou, mas dois passageiros do veículo ficaram feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde.

O Instituto de Criminalística também esteve no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.