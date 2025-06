O servidor, Eluilson Gomes Nunes da Silva, de 52 anos, foi afastado oito dias após ser preso em flagrante por tráfico de drogas no Presídio de Igarassu, no Grande Recife

Policial Penal preso por tráfico é afastado em Pernambuco (Divulgação)

Um policial penal foi afastado pelo governo de Pernambuco neste sábado (21), oito dias após ser preso em flagrante por tráfico de drogas no Presídio de Igarassu, no Grande Recife. A ação foi publicada no Diário Oficial.

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada no início do ano, desarticulou um esquema de corrupção e regalias conhecido como "resort do crime", na unidade prisional.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a prisão de Eluilson Gomes Nunes da Silva, de 52 anos, ocorreu em 13 de junho, após outros agentes da unidade encontrarem 165 gramas de maconha com um detento do presídio durante uma revista pessoal.

Em depoimento dado ao órgão, o detento confirmou ter recebido a droga do policial penal. Ao verificar imagens do circuito interno, a secretaria comprovou o crime, encaminhando ambos ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que os envolvidos passaram por audiência de custódia.

A prisão dos acusados que antes era em flagrante, passou a ser preventiva, convertida pela juíza Naiana Lima Cunha Bhering, da Vara Criminal de Igarassu.

A portaria foi assinada por Paulo Paes de Araújo, secretário estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que determinou a suspensão do policial penal até a conclusão do processo criminal e os materiais e instrumentos de trabalho, incluindo armas, que estavam em posse dele.

Operação

A Operação La Catedral, deflagrada pela Polícia Federal, desarticulou um esquema no Presídio de Igarassu, em Pernambuco. A ação revelou a existência de uma estrutura de corrupção dentro da unidade prisional.

As investigações tiveram início após a polícia identificar que um detento comandava crimes de dentro da cadeia. Esse comando contava com o apoio de servidores do sistema prisional. Além de regalias para os presos, foram constatados outros crimes dentro do presídio. Isso inclui o uso de drogas e a produção de pasta base de cocaína dentro do Espaço Cultural da unidade.

Na primeira fase da Operação La Catedral, o ex-diretor do presídio e quatro policiais penais foram presos. Em abril, na segunda fase da operação, o ex-secretário André de Araújo Albuquerque foi alvo de prisão, busca e apreensão. Na residência dele, no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife, foram apreendidos uma arma, aparelhos celulares e um veículo.

Corrupção ativa e passiva, prevaricação, facilitação de entrada de objetos ilícitos na prisão, tráfico de drogas e organização criminosa são os crimes investigados pela operação.

Um inquérito da PF indicou que o dinheiro de propina seria um pagamento que os presos, por meio dos "chaveiros", repassavam ao então diretor Charles Belarmino. As investigações também apontaram que o ex-secretário André de Araújo Albuquerque teria recebido parte desse dinheiro.

As investigações da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) continuam. O inquérito segue em segredo de Justiça.