Dois homens são presos com ferramentas para arrombamento de caixas eletrônicos

Objetos apreendidos costumam ser utilizados para roubo de caixas eletrônicos (PMPE/divulgação)

Na tarde do último sábado (21), dois homens foram presos com um notebook furtado, entorpecente e diversas ferramentas comumente utilizadas para arrombamento de caixas eletrônicos. A abordagem, realizada por policiais militares do 26º batalhão, aconteceu na BR-101, nas proximidades da praça de Cruz de Rebouças, em Igarassu.

Durante a execução de policiamento ostensivo na área, a equipe recebeu informações do serviço de inteligência sobre quatro suspeitos que trafegavam em um veículo com destino a Recife e que possivelmente estariam armados. Com base nas informações, os policiais localizaram o carro e realizaram a abordagem, encontrando dois ocupantes.

No porta-malas do veículo, os agentes localizaram dois marteletes, duas esmerilhadeiras, dois carregadores de bateria de martelete, um pé de cabra com alavanca, duas brocas grandes, três chaves de fenda, uma extensão de cabo elétrico, um bloqueador de sinais telefônicos e uma antena auxiliar, um boné com câmera oculta, dois aparelhos celulares, um notebook, um comprovante de depósito bancário, seis cheques e uma peteca de maconha.

Durante a abordagem, um dos suspeitos disse que os objetivos seriam utilizados para furtar agências bancárias e arrombar cofres de postos de combustíveis. Os dois homens foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à delegacia para as providências legais cabíveis.