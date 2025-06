Homem mata companheira, toca fogo na casa e ainda impede entrada de Bombeiros (Divulgação/PCPE)

Uma mulher foi encontrada morta e com o corpo queimado dentro de casa na Rua do Riacho, no bairro da Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (20). Ela teria sido morta pelo companheiro.

A vítima foi identificada como Gabriela Soares da Silva, de 32 anos.

De acordo com informações de populares, a vítima estava desaparecida desde a quarta-feira (18).

Na manhã desta sexta (20), o companheiro, que não teve identidade revelada, teria colocado fogo na residência para encobrir o crime. O corpo de Gabriela foi queimado.

Os Bombeiros Militares de Pernambuco estiveram no local e foram impedidos de entrar na casa por ele.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil de Pernambuco informa que as diligências seguirão até o esclarecimento dos fatos.