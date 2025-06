Mulher encontrada queimada em casa em Jaboatão jogou roupas do ex fora dias antes do crime

Gabriela Soares da Silva havia se envolvido em uma briga e jogado as roupas do ex-namorado pouco tempo antes de ser morta

Policiais viram o corpo da vítima no chão e parcialmente carbonizado ao chegarem no local do crime (Foto: Divulgação/PCPE)

A mulher encontrada morta e com o corpo queimado dentro de casa, no bairro Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, teria se envolvido em uma briga com o ex-companheiro e o expulsado do imóvel quatro dias antes do crime. Gabriela Soares da Silva, de 32 anos, foi achada sem vida na manhã desta sexta-feira (20), após o ex-namorado incendiar a residência para encobrir o assassinato.

Segundo o relato de uma vizinha e amiga, Gabriela era constantemente agredida fisicamente pelo ex-parceiro. Na noite de 16 de junho, a testemunha ouviu uma discussão, durante a qual Gabriela afirmou que não queria mais manter o relacionamento. Na ocasião, ela chegou a jogar as roupas dele para fora.

A partir daquele dia, a amiga não conseguiu mais contato com Gabriela por telefone, o que era incomum. Ao questionar o suspeito sobre o paradeiro dela, ele afirmou que a jovem estava internada e prestes a receber alta médica.

Desconfiada, a vizinha foi até o local e presenciou o homem arrastando um corpo. Ele ainda jogou água na testemunha para impedir sua aproximação da casa, depois que a mulher pediu para entrar.

A testemunha ainda relatou que o suspeito obrigava a ex-companheira a comprar drogas e que o relacionamento abuso velado era de reconhecimento público.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de incêndio, mas foram impedidos de entrar na casa pelo suspeito. No momento em que os profissionais chegaram, o fogo já havia sido apagado. A polícia foi chamada para o local, onde encontrou o homem alterado e arremessando itens contra a viatura. Ele foi detido e autuado pelo crime de feminicídio.