Procissão da Festa do Padroeiro, no Jordão, altera trânsito do Recife

Evento acontece às 18h30 da próxima terça-feira (24) e contará com bloqueios itinerantes ao longo do percurso

Procissão do bairro do Jordão terá esquema de mobilidade da CTTU (Divulgação/CTTU)

A Procissão da Festa do Padroeiro da Capela São João Batista, que acontecerá na Avenida Maria Irene, no bairro do Jordão, vai alterar o trânsito do Recife na noite da terça-feira (24). A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fez bloqueios em pontos da cidade.

A saída está prevista para às 18h30, com concentração em frente ao número 15-A e o percurso inclui passagem pela Rua Antônio Rocha, seguindo pela Avenida Júlio César e retornando para Avenida Maria Irene até a Capela São João Batista.

Durante o evento, haverá bloqueios de trânsito que serão desfeitos de forma progressiva, conforme o avanço dos fiéis ao longo do trajeto. Agentes da CTTU estarão no local para orientar o trânsito e garantir a segurança de todos.

A autarquia recomenda que os condutores e pedestres fiquem atentos às orientações dos agentes e às sinalizações temporárias. Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.