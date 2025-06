São João: 63% dos municípios pernambucanos aderiram ao Painel de Transparência

Procurador-Geral de Justiça da MPPE espera que, até o começo de julho, todos os municípios do estado prestem informações relativas aos gastos públicos com as festividades juninas

São João de Petrolina está entre os melhores do interior do estado (DIVULGAÇÃO)

Na última semana que antecede o São João, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) comemora a adesão de 116 prefeituras ao Painel de Transparência dos Festejos Juninos, um instrumento que permite ao cidadão o acompanhamento dos gastos públicos com as festividades do período. Ao todo foram informadas 1.279 apresentações, totalizando investimento de R$ 99,9 milhões em pagamento de cachês.

“A adesão é voluntária, mas aguardamos a participação de 100% dos gestores até o dia 2 de julho, prazo final para inclusão de dados, como foi possível no ano passado. A visibilidade dessas informações é importante para a sociedade, como também para prefeitas e prefeitos, revelando transparência nas despesas públicas”, reforça o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier, que até o início da manhã desta sexta (20) tinha 65% de adesão dos municípios pernambucanos.

Entre os municípios que informaram suas atrações e gastos com shows estão os que organizam programação extensa e aqueles com festejos mais simples. O Painel do MPPE possibilita a consulta por localidade e artistas, com valor de cachês e tempo da apresentação. Neste segundo ano, também estão sendo disponibilizadas informações sobre arrecadação de impostos.

De acordo com o Promotor de Justiça Hodir Flávio de Melo, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e do Terceiro Setor, assim como no primeiro ano, as prefeituras que apresentarem informações vão receber do MPPE o selo de transparência.

Para conferir as informações de 2024 e de 2025, acesse: https://portal.mppe.mp.br/web/festejos-juninos.