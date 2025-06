PMPE: 2.400 aprovados em concurso são convocados pelo governo

As matrículas para a segunda turma do Curso de Formação Profissional devem ser realizadas de 7 a 25 de julho

O governo de Pernambuco convoca 2.400 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para realizar a matrícula na segunda turma do Curso de Formação Profissional. A convocação inclui casos de empate e decisões sub judice.

A entrega da documentação ocorrerá de 7 a 25 de julho. O local é o Colégio da Polícia Militar, no bairro do Derby. Para situações específicas, as datas disponíveis são de 28 e 29 de julho.

A governadora Raquel Lyra aponta que esta convocação faz parte de um conjunto de ações em andamento para a segurança pública. O programa Juntos pela Segurança prevê a incorporação de 7 mil profissionais à Secretaria de Defesa Social até o final de 2026.

O edital de convocação e o início da etapa de investigação social foram publicados no site da organizadora do concurso, o Instituto AOCP. Os candidatos devem apresentar os documentos conforme o edital do certame PMPE/2024.

Inscrições

Os candidatos devem preencher a Ficha de Informação do Candidato (FIC), que serve para investigação social.

O acesso à FIC será liberado a partir das 9h do dia 7 de julho, com preenchimento disponível até o dia anterior à matrícula. O endereço eletrônico para acesso é https://www.fic.pm.pe.gov.br/login.

O secretário da Secretaria de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirma que a formação profissional "prepara os futuros policiais para atuar em todo o estado".