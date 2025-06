Com investimento de R$ 15 milhões, Fenearte lança 25ª edição

Começam inscrições para a Fenearte 2017. Foto: Rafael Martins/ Esp DP ()

A 25º edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (20), em apresentação no Centro de Artesanato de Pernambuco, no bairro do Recife. A Fenearte acontece de 9 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Com o investimento de total de R$ 15 milhões do governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). A expectativa da organização do evento é de superar os números de 2024, quando a feira teve impacto econômico de R$ 108 milhões, recebeu cerca de 320 mil pessoas e teve 98,6% de aprovação do público.

Com o tema “Feira das Feiras”, essa edição celebra a própria memória. Os ingressos já estão à venda no sites da Fenearte e Adepe, e também em pontos físicos.

A “Feira das Feiras” terá 12 dias de evento e contará com a participação de 5 mil artesãos e expositores e cerca de 700 espaços de comercialização.

O evento de lançamento da 25ª Fenearte contou com as presença da governadora do estado, Raquel Lyra e da vice Priscila Krause. Também participaram o ex-governador Jarbas Vasconcelos e o Ministro da Pesca e da Agricultura, André de Paula.

A cerimônia de anúncio da edição homenageou Jarbas Vasconcelos, ex-governador, que foi responsável por idealizar a criação da Fenearte em 2000. O momento também homenageou Geralda Farias, coordenadora da 1ª edição da Feira e de Célia Novais, articuladora que também participou da Fenearte no ano inaugural. Além dos mestres artesãos Luiz Antônio, o artesão e cordelista, Davi Teixeira e a rendeira Francisca Xukuru.