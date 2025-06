Com cerimônia, CDL Recife comemora 65 anos de instituição

A governadora do Estado Raquel Lyra e o prefeito João Campos marcaram presença no evento, celebrado no Novotel Recife Marina nessa quinta-feira (19)

Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife

65 anos da CDL Recife. Presidente da CDL Fred Leal, prefeito do Recife, João Campos, e governadora do Estado, Raquel Lyra, estavam presentes na comemoração (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, Fred Leal, comandou, na noite desta quinta-feira (19), a celebração dos 65 anos da instituição, em um evento prestigiado no Novotel Recife Marina.

Reunindo lideranças empresariais e políticas, incluindo a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos, a cerimônia destacou a trajetória da CDL como uma das mais antigas associações de classe do país, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do comércio local, especialmente na região central da cidade.

Com decoração assinada por Tita Teixeira, o evento contou com apresentação da Orquestra Universal, buffet da Arcádia e bolo de Giuliana Firmino.

A noite também celebrou o trabalho coletivo da entidade ao longo das décadas, incluindo sua articulação com o poder público, apoio direto aos lojistas e o incentivo ao fortalecimento do varejo por meio de campanhas, projetos e ações voltadas à revitalização urbana e à modernização do setor.