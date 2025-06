São João 2025: Elba Ramalho é destaque desta sexta (20) no Recife

São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)

As comemorações juninas seguem à toda no Recife nesta sexta-feira (20), nos polos Sítio Trindade, na Zona Norte, e Rio Branco, na área central da cidade. A programação conta com apresentações de forró para todos os gostos, com início às 12h no polo Rio Branco, com o Trio Palha de Milho. Em seguida, Trio Palha Fina, Mestre Bi e Muniz do Arrasta-pé seguirão animando a cidade. No Sítio Trindade, o palco principal e a Sala de Reboco terão programações das 18h às 0h.

Destaque do São João do Recife, Elba Ramalho se apresentará no palco principal do Sítio Trindade, às 0h. Confira a programação completa de hoje do São João do Recife:

SÍTIO TRINDADE

Palco Principal

18h - Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

19h30 - Bia Marinho

21h - Forró do Muído

22h30 - Banda de Pau e Corda (participação de Mestre Gennaro)

0h - Elba Ramalho

*DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Manoelzinho do Acordeon

19h30 - Poli

21h - Anchieta Dali

22h30 - Pablitto

0h - Joaozinho do Exu

RIO BRANCO

12h - Trio Palha de Milho

17h - Trio Palha Fina

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Mazinho de Arcoverde

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Banda Coruja e seus Tangarás