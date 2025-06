Homem é preso suspeito de arrombar 50 lojas no Grande Recife

Suspeito foi preso durante arrombamento de estabelecimento na Imbiribeira (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (19), um homem suspeito de arrombar, pelo menos, 50 lojas no Grande Recife. Ele foi detido quando tentava arrombar uma concessionária na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O local havia sido alvo de ações dele cinco vezes.

Populares que perceberam a movimentação duvidosa do suspeito acionaram a polícia na tarde desta quinta, tornando possível a captura. No momento da prisão, ele estava tentando arrombar o estabelecimento com uma chave de fenda no momento em que funcionários estavam almoçando.

Informações preliminares dão conta de que o suspeito analisava as lojas que seriam alvo da ação criminosa e que ele utilizava ferramentas para arrombar. Ele foi autuado pelos crimes de furto qualificado e de falsa identidade, por ter informado um nome falso no momento da abordagem.

O suspeito também teria mentido sobre o nome verdadeiro quando foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por sair ferido da abordagem.

Agora, a polícia irá investigar a atuação do homem em crimes nos bairros da Imbiribeira, Boa Viagem e Piedade, este último em Jaboatão dos Guararapes.