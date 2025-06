Agreste teve queda de 28,6% nos crimes violentos contra o patrimônio em maio, diz governo

Os dados fazem parte do boletim da Secretaria de Defesa Social

Pernambuco teve 18.550 casos de crimes violentos contra o patrimônio em maio (Foto: Divulgação)

O Agreste de Pernambuco registrou uma queda de 28,6% nos casos de crimes violentos contra o patrimônio (CVPs) em maio deste ano, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) nesta quinta-feira (19). A pasta não informou os números brutos, apenas a porcentagem comparada com o mesmo período do ano anterior.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a região teve uma redução de 21,4% nos crimes patrimoniais. Crimes violentos contra o patrimônio (CVP) são aqueles que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa para subtrair bens móveis, como roubos a pessoas, veículos, estabelecimentos, ou residências, excluindo o latrocínio (roubo seguido de morte).

Nos cinco primeiros meses do ano, Pernambuco teve 18.550 casos de crimes violentos contra o patrimônio, sendo que 4.396 foram no interior, 5.813 no Grande Recife e 8.341 na capital.

Além disso, houve uma redução nos casos de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) em maio, saindo de 57 para 45 casos. Isso representa um recuo de 21,1%. Este foi considerado o segundo melhor resultado do mês, atrás apenas da Zona da Mata, que alcançou redução de 21,8%.

No acumulado do ano, em relação aos cinco primeiros meses de 2025, a pasta destaca alguns municípios que tiveram uma maior redução de casos:

Bonito (redução de 87,5%, saindo de 8 para 1 homicídio),



Brejo da Madre de Deus (-60%, reduzindo de 15 para 6 casos),



Cachoeirinha (-66,7%, saindo de 6 para 2 casos),



Caetés (-80%, de 5 para 1 registro)



Toritama (-80%, reduzindo de 10 para 2 casos).

Os municípios de Iati e Tacaimbó não registraram homicídios entre janeiro e maio deste ano. Em 2024, Iati registrou cinco crimes deste tipo nesse período e Tacaimbó teve quatro ocorrências.

"Temos realizado várias operações diuturnamente, com apoio de equipes especializadas da Polícia Militar e diversas Operativas da SDS, dentre outros parceiros, o que tem sido determinante para conseguirmos esses resultados positivos. E vamos seguir intensificando os trabalhos para que, no segundo semestre, possamos continuar reduzindo cada vez mais os índices de criminalidade na região", avaliou o coronel Adriel Serafim, diretor Integrado do Interior I (Dinter I) da Polícia Militar, responsável por unidades da Zona da Mata e Agreste.