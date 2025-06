Menino de 5 anos atingido por bala perdida no Recife reage bem às medicações, diz família

Fachada do Hospital da Restauração (Crysli VIana/DP foto)

O menino de 5 anos de idade que foi baleado enquanto estava nos braços do pai, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, está reagindo bem às medicações e segue internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby. Gustavo Daniel Seara dos Santos foi atingido na noite da quarta-feira (18) enquanto estava nos braços do pai.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a irmã de Gustavo, que prefere não se identificar, contou que o menino precisou ser sedado após passar por um procedimento cirúrgico.

“Ele está bem, tendo tudo o que precisa e esperando uma cirurgia. Estamos mais calmos. Estamos recebendo atualizações da equipe médica a todo tempo. O médico disse que ele está respondendo bem aos medicamentos, que ele precisou ser sedado porque estava se mexendo muito, precisou amarrar as mãos dele para não tirar a sonda”, disse.

O menino teve o pulmão perfurado pela bala perdida e foi levado, a princípio, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, de onde foi transferido para o Hospital da Restauração.

“Vamos dormir no hospital e o que a gente mais quer é ver ele saindo andando daqui”, complementou a irmã de Gustavo. Ela ainda destacou que o menino ainda não passou por um procedimento para a retirada da bala do pulmão e que ainda não há previsão de alta hospitalar.

A família da criança está promovendo uma campanha de incentivo à doação de sangue. As doações devem ser realizadas na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), para isto, basta informar o nome completo da criança: Gustavo Daniel Seara dos Santos.

Entenda o caso

Gustavo estava no colo do pai em frente à casa onde mora quando foi atingido por uma bala perdida. No momento do disparo, a mãe dele estava a caminho de uma padaria. Ela ouviu o som dos tiros e voltou preocupada para casa, mas antes mesmo de chegar recebeu a informação de que o filho havia sido atingido.

O pai confirmou por telefone sobre o caso e disse que estava em uma UPA com o filho. Gustavo foi socorrido pelo Samu e atualmente segue internado no Hospital da Restauração aguardando uma cirurgia para remoção da bala, que ficou alojada em seus pulmões.