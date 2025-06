Polícia descobre cofre com armas em prédio no Bairro do Recife

Coletiva de imprensa para informar detalhes da operação (Foto: PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu, na última sexta-feira (13), 19 armas de fogo, além de munições, escondidas em um cofre dentro de um prédio empresarial em reforma situado no Bairro do Recife. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (18), foram repassados os detalhes de como a PCPE chegou ao armamento.



Segundo o delegado Ernesto Novaes, titular da Delegacia de Rio Branco, a descoberta ocorreu durante a reforma de um prédio empresarial. “Uma empresa, que adquiriu o imóvel e iniciou obras para uso futuro de salas, localizou o cofre com o armamento em um dos andares”, disse Ernesto. O representante da empresa procurou a delegacia e comunicou o achado.



Entre as armas apreendidas estavam modelos longos e curtos, como revólveres, carabinas, rifles e espingardas. Munições de calibres .38, .32, .20, .12 e Winchester, também foram encontradas, totalizando cerca de 200 unidades. “Todas as armas possuem número de série. As peças apresentavam sinais de oxidação.”, disse o delegado.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

A Polícia Civil iniciou um procedimento para apurar a origem do armamento e a quem ele pertencia. A primeira etapa do processo envolve a perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC). Após a análise, ofícios serão encaminhados ao Exército e à Polícia Federal. Ambos os órgãos são responsáveis pelo registro de armas no Brasil, através dos Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA) e Sistema Nacional de Armas (SINARM), respectivamente.



A investigação também buscará identificar a empresa que ocupava o prédio e que porventura teria esquecido ou deixado o armamento no local. Uma empresa de vigilância que prestava serviços no local no passado foi contatada, porém negou a posse do armamento.